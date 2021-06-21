شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مناقشة 3 طلبات إحاطة تخص «النقل».. نائب: كامل الوزير «أسطى في الشغلانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أثناء مناقشة 3 من طلبات الإحاطة التي تقدم بها، للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.

وقال «الحسيني»: «كامل الوزير عنده power، فاهم ومتفاعل مع الناس، أنا قلت عليه كده من ساعة اختياره وزير للنقل والمواصلات».

وأضاف:«لازم المسؤولين في الوزارة يستغلوا ده، ويتعلموا منه، ويدخلوا للأماكن الشعبية ويحلوا مشاكل الناس».

وتابع :«كامل الوزير، وزير أسطي في الشغلانة، والمشروعات القومية في الوزارة خير دليل».