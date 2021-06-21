مصدر أمني يكشف ملابسات حادث اصطدام قطار بضائع بحافلة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمنى عن ملابسات حادث اصطدام قطار بحافلة بمنطقة حلوان، مساء الاثنين.

وقال المصدر إن قطار لنقل البضائع اصطدم بأتوبيس، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

وأضاف المصدر أن الأجهزة المعنية تعمل على رفع حطام الحادث من حط السكة الحديد المخصص لقطارات البضائع.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام قطار بأتوبيس ما أسفر عن مصرع شخصين.