الصور الأولى لحادث اصطدام قطار بأتوبيس عمال في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حصل "الخليج 365" على اللقطات الأولى لحادث اصطدم قطار محمل بالفحم بأتوبيس يقل عمال بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

من جانبه أفاد مصدر أمني أن تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أن جار حصر عدد المصابين والتأكد من وجود حالات وفاة من عدمه.

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