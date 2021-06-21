محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

اصطدم قطار محمل بالفحم بأتوبيس يقل عمال بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان تعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

من جانبه أفاد مصدر أمني أن تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أن جار حصر عدد المصابين والتأكد من وجود حالات وفاة من عدمه.

اقرا ايضا:

قطار يدهس سيارة محملة بالعمال بحلوان .. ومصدر : جار حصر عدد الضحايا

الصور الأولى لحادث اصطدام قطار بأتوبيس عمال في حلوان

مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان