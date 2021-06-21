تجديد حبس "جزار السلام" المتهم بالاعتداء على سيدة مسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بالاعتداء على سيدة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف الملابسات.

وكشف التحريات بالفحص والمعاينة عن أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

تم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما، لكونه مستأجرًا أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم انتهاء مدة العقد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام وبعرضه على قاضي المعارضات أصدر قراره المتقدم.