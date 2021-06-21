"إعلام مجلس الوزراء": الأداء الأمنى شهد تحسنا واستقرارا على مدار السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء إن الدولة المصرية الوحيدة فى العالم التى تتحايل على المواطنين تلقى لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضافت خلال ندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة، بأن مصر أوشكت على بدأت إنتاج لقاح بسواعد مصرية 100% وذلك نجاح لاول دولة فى الشرق الأوسط، مشيرة بأن الدولة تعمل على إعادة بناء المواطن المصرى على العديد من المشروعات والمبادرات من بينها الانتهاء من قوائم الانتظار وتفعيل المشروع التأمين الصحى الشامل .

وأشارت بأن مصر أصبحت مركز استراتيجي فى تصدير الغاز وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بعكس السنوات الماضية ، موضحه بأن معدلات الأداء الأمنى شهدت تحسن على مدار السنوات الماضية وتحقيق الاستقرار الداخلي فى دولة 30 يونيو عبر المواطنه وتحقيق الوحدة الوطنية وتقنين أوضاع الكنائس المصرية تحت شعار المصريون يضعون ركائز بناء الدولة .

وأكدت أن كل يوم فى مشروعات تجرى على أرض الواقع لخدمة الشعب المصرى موضحه بأن مصر فى عام 2030 ستكون خالية من العشوائيات.

يذكر أن نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بتاريخ اليوم 21الجاري ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.. وقد تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها (جهود مؤسسات الدولة في إقامة المجتمعات الجديدة بديلاً للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه- دور وزارة الداخلية في المساهمة في المشروعات القومية- تطوير البنية اللوجيستية لوزارة الداخلية- انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم- دور المشروعات القومية في الحد من التطرف- دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية- دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني- المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام.