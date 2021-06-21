حسين زين يلتقي سفير سلطنة عمان بالقاهرة لبحث التعاون الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سعادة سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله الرحبى، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامي ، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين ، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابية على الجانب المهنى والاقتصادى معا .

و أكد زين على ضرورة تكثيف التنسيق مع الجانب العمانى فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة والتبادل البرامجي ، واقترح زين عمل انتاج برامجي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة تاريخ البلدين ويكون بمثابة وثيقة يتعرف من خلالها الشباب والاجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والعمانية.

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي

كما أكد السفير العمانى بالقاهرة عبدالله الرحبى على دور مصر المهم فى قيادة العالم العربى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر متميزة ،و أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية ، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا إعلاميا مثمر بين البلدين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.