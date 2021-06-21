بحضور رئيس الأساقفة.. الأسقفية تختتم مبادرة مصر القديمة بمشروع "معًا من أجل تنمية مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كرم دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر الشباب المشارك في مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" بمبادرة لتعليم الحرف في مجتمع مصر القديمة للشباب الصم والمتكلمين، والتي تضمنت التدريب العملي على حرف الحلاقة للشباب والكوافير للشابات.

وشجع المطران سامي شباب المشروع على ما قدموه وما قاموا به من لقاءات ومناقشات كما أعرب عن سعادته بنتاج المبادرة والتي ساعدت الشباب في تكوين صداقات قوية بينهم، مؤكدًا أن هذا ما يتمنى أن يراه في جموع الشعب المصري.

ووجه المطران سامى فوزى كلمته للشباب قائلا: إن هذا العمل والتدريب الذى قمتم به بداية قوية لمستقبلكم وتمنى أن يسمع أخبارهم بشكل مستمر فيما بعد وأن تستفيدوا قدر الإمكان من تدريب الكوافير والحلاقة فى الوقت القادم وفى ختام التدريب قدم لهم هدايا تتضمن مجموعة أدوات الحلاقة للشباب والكوافير للفتيات حتى يستطيعوا أن يبدأوا بها عملهم.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.