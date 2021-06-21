قبل موعد التسليم الرسمي.. تخصيص 20 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح 14 إعلانا من الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل حتى الأن، ولا يوجد أي عمليات تأخير في التسليم لكل المشروعات.

وأضافت عبدالحميد، أنه تم تخصيص 20 ألف شقة ضمن الاعلان العاشر حتى الآن، وقبل مواعيد التسليم المتفق عليها بمدة كبيرة، حيث كانت مواعيد التخصيص تبدأ خلال الشهر الحالي، لكن حاليا تم تخصيص الوحدات الحاجزين بعدد كبير من المدن.

وأضافت رئس صندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية أنه يتم الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروعات على تنفيذ الشقق بمواصفات معينة، لذلك ننصح اي عميل بعدم استلام وحدته وبها أي مشاكل في التشطيبات.

وتابعت: "أثناء التسليم يتواجد مهندس مع كل عميل لاستلام الشقة، وإذا وجد العميل اي ملاحظة عليه تدوينها وتسليمها لمهندس التسليم وسيتم تعديل ذلك".

وتعتمد طريقة التخصيص في الإسكان الاجتناعي على الأولوية طبقاً للترتيب التالي: (المتزوج ويعول شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.

،وفي آخر بيان عن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطنا، و43827 بمدينة بدر، و12646 محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينة 6 أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.

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