"الإنتاج الثقافي" يعلن شروط الموسم الرابع "أنا المصري" للأغنية الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الرابع لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وتقام المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي".

ويقدم القطاع 5 جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وحدد القطاع شروط المسابقة على ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية.

ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء) بصيغة MP3.

ويتم تحميل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على فيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، ولأول مرة السماح بمشاركة المصريين بالخارج، ويتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وآخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2021، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.