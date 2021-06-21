شكرا لقرائتكم خبر عن رسام الجرافيتي محمد مسعود يوجه نصائح للمبتدئين في مجال الرسم على الجدران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مسعود الشهير بـ سعودي فنان مصر، إنه تعلم الرسم على الجدران الجرفيتي منذ 10 سنوات، وكان لديه الموهبة منذ الصغر في حب الرسم، مؤكدًا أن ممارسة الرسم بشكل مستمر ساعده في إتقان الرسومات بشكل احترافي.

وتابع «مسعود» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «ten»: «بدأت أنمى موهبتي من خلال حائط على سطح المنزل وقمت بالعديد من الرسومات ونشرها عبر حساباتي الشخصية عبرسائل التواصل المختلفة ونالت إعجاب العديد من المتابعين وتحولت من هواية إلى مهنة».

وشدد على أن مهنة الرسم على الجدران الجرفيتي تحتاج إلى جهد كبير وتركيز، مضيفًا: «صورة واحدة في رسمها بتستغرق 3 أيام متواصلة وتحتاج لتركيز كبير».

ووجه مسعود عدة نصائح للمبتدئين في مجال الرسم على الجدران، موضحًا أن الشرط الأساسي في احتراف الرسم توافر الموهبة، لأن الموهبة ستساعد المبتدأ على الاحتراف فيما بعد، مناشدًا المبتدئين بالاطلاع على العديد من الرسومات ومحاوله تقليدها، بالإضافة إلى كثرة الرسم على الورق والجدران معًا.

وكشف سعودي فنان مصر عن آخر أعماله، قائلًا: «رسمت صورا كثيرة لمشاهير منهم الشهيد أحمد المنسي والفنان أمير كرارة وآخر رسوماتي كانت رسمة للشيخ الشعراوي»، مؤكدًا أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك المزيد من الرسومات لشخصيات مصرية أثرت في المجتمع المصري وكان لها دور كبير.