شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة هبوط أرضي بالكيلو 30 طريق «القصير/ مرسى علم» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بمدينة مرسى علم، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للمرور، من الانتهاء من معالجة الهبوط الأرضي بالكيلو 30 شمال مرسى علم بطريق القصير مرسى علم، نتج عنه فتحة في الطريق، والتى لم ينتج عنها أي إصابات .

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة البحر الأحمر، إشارة عن وجود هبوط أرضي بطريق مرسى علم، وقد أبلغت على الفور الإدارة العامه لمرور البحر الأحمر، التي قامت بدورها بعمل كردون حول موقع الهبوط، مع وضع خدمات مرورية لإرشاد قائدي السيارات .

وأوضح المهندس عزمي بهيئه الطرق والكباري، أنه تم التوجه إلى منطقة الهبوط أمس، وتم الانتهاء من اصلاحه، حتى تتم عودة حركة مرور المركبات إلى طبيعتها على الطريق .