شكرا لقرائتكم خبر عن «تعزيز دور المجتمع المدني» بمكتبة مصر العامة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، ندوة «تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع»، التي نظمتها مؤسسة اسمعونا بمكتبة مصر العامة.

ناقشت الندوة سبل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، في خدمة وتنمية المجتمع، وآليات تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما تم استعراض دور الجمعيات الأهلية وما حققته خلال النصف الأول من هذا العام. وفي ختام الندوة كرمت المؤسسة، رئيس جامعة الأقصر، وأهدته درع المؤسسة، تقديرا لدوره الفعال في دعم مؤسسات المجتمع المدني، كما تم تسليم عددا من الأجهزة الكهربائية للعرائس، وأجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تكريم عددا من الجمعيات الشريكة .

وأعرب الدكتور محمد محجوب، عن سعادته بالتكريم، مؤكدا استمرار دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع، انطلاقا من حرص الجامعة، على أداء دورها المجتمعي الذي أخذته على عاتقها من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا للمؤسسات الحكومية في دعم وتنمية المجتمع والتي تصب جميعا في مصلحة الوطن.