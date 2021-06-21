شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد التناسليات الحيوانية» يصدر التقرير الشهري لتدريب الأطباء البيطريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، إن معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية أصدر تقريره حول النشاط التدريبي خلال شهر يونيو 2021 بمركز التدريب والتعليم، والحاصل على ISO 21001:2018 موضحًا أنه تم تدريب عدد من الأطباء البيطريين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تشخيص الحمل وبعض الأمراض التناسلية.

وقال «حسن» مدير المعهد إنه تم عقد دورات تدريبية عن السونار في المجترات الصغيرة والخيول والحيوانات الأليفة، حيث تم تدريب 14 طبيبا بيطريا من محافظات (القاهرة .سوهاج. الجيزة. الدقهلية. جنوب سيناء.البحيرة. المنوفية) وطبيب من دولة السودان الشقيقة.

‏وأضاف «حسن» أن المركز التدريبي التابع للمعهد قام بتدريب 14 طبيبًا بيطريًا من أجل الارتقاء بدورهم في العمل الحقلي وذلك عن طريق عقد دورتين في مجال تشخيص الحمل عن طريق الجس المستقيمي وعلاج قلة الخصوبة في الماشية بحضور أطباء بيطريين من محافظات (المنيا. سوهاج. أسوان. الغربية. الدقهلية. قنا. أسيوط. المنوفية. كفر الشيخ) وطبيب من دولة السودان الشقيقة.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أن المركز التدريبي قام بتنظيم دورة تدريبية (webinar) عن تفاعل البلمرة المتسلسل حجر الزاوية في البيولوجيا الجزيئية وحضرها 17 متدربا من الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة وخريجي علوم وزراعة من محافظتي القاهرة والفيوم ولاقت محاضراتها نجاحا كبيرا لدى المتدربين حيث أثنوا عليها وطالبوا بتكرارها.

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي