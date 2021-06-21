تفاصيل لقاء حسين زين مع فريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر، ووجه لهم التحية والتقدير لما بذلوه من جهد كبير في بث حلقات من قطاع غزة لأول مرة، وتم بها تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة الجهود المصرية في إعادة الإعمار والسواعد المصرية التي تبني وتشارك الإخوة في فلسطين عمليات البناء.

وأثنى زين على احترافية ومهنية فريق عمل البرنامج، وعلى المجهود المبذول في الإعداد والتجهيز لتلك الحلقات وما قدموه من تغطية إعلامية مهنية ومتميزة كان لها صدى جيد في مختلف وسائل الإعلام التي احتفت ببرنامج صباح الخير يا مصر لتقديمه تلك الحلقه عن غزة.

وقال زين إننا مستمرون في تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتمنى زين لفريق عمل البرنامج التوفيق والنجاح فى عملهم ولكافة العاملين بالوطنية للإعلام.