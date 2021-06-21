شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المنيا: الانتهاء من إنشاء وتطوير 6 مشروعات رياضية وخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في المنيا، الانتهاء من إنشاء وتطوير 6 مشروعات شبابية، بمدن وقري المحافظة، بقيمة 4 مليون، و150 ألف جنية، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021.

وأضاف «عكاشة» أن المشروعات تضم تطوير مبني ديوان عام المديرية، واستكمال مبني نادي النيابة الإدارية، وإنشاء مبني خدمي لمركز شباب اتقا بملوي، واستكمال أنشاء مركز شباب أبوحلقة، بملوي، وإنشاء مبني اجتماعي بقرية بني روح بملوي، وإنشاء مركز شباب قرية عمر ببني مزار.