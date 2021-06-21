شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام محافظ الوادي الجديد بمتابعة سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكدًا على الشفافية والمصداقية التامة في أعمال الرصد وتقدير الدرجات لمنح كل طالب درجاته المستحقة.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول تقديراً للجهد المبذول في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية.