شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، امتحانات دورة التحول الرقمي بمركز الجامعة للتدريب على الحاسب الآلي وتطبيقاته.

وأشار غرباوى إلى أن إجمالى من أدوا الامتحان بلغ 23 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة، وعدد 102 من طلبة الدراسات العليا الدكتوراة والماجستير والدبلومة.

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات التحول الرقمى

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات التحول الرقمى