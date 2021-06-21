شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيوبيون يصوتون في الانتخابات العامة.. و«آبي أحمد»: اليوم نستنشق عبير الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الإثنين، أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة، فيما لن يتمكن الناخبون من التصويت في خمس عدد الدوائر المقرر أن تجري فيها عملية التصويت، لأسباب أمنية ولوجستية خاصة في إقليم تيجراي، الذي لم تحدد الحكومة الإثيوبية الفيدرالية موعدًا لعقد الانتخابات في الإقليم الذي يشهد وضعًا إنسانيًا صعبًا جراء العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الإثيوبية الفيدرالية بمساندة من ميليشيات إقليم أمهرة ضد الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال 10 أيام والتي يتوقع أن يحظي حزب الازدهار الذي يقوده رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد بأغلبية المقاعد التي يتم التصويت عليها وذلك بالنظر لعدم وجود منافسين يملكون شعبية كبيرة ضده في الانتخابات التي تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية في اثيوبيا.

وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، بصوته في الانتخابات العامة بإحدي الدوائر في إقليم أوروميا الذي يعد أكبر الأقاليم الإثيوبية في عدد السكان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي عقب الإدلاء بصوته: «نستنشق اليوم عبير الديمقراطية من خلال إكمال الاستحقاق الانتخابي في أجواء سلمية على الرغم من التحدي اللوجستي الذي واجه مجلس الانتخابات الذي استطاع مواجهة التحديات»، معربًا عن تقديره لدور الأحزاب السياسية التي شاركت في إنجاح الانتخابات.

وقالت برتكان مديكسا رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم عملية الاقتراع، إن «عملية الاقتراع تجري في أجواء سلمية ولا توجد حتى الآن أي مشكلة سوى منطقة واحدة بإقليم أوروميا»، مشيرة إلى وجود بعض الشكاوى من الأحزاب السياسية المختلفة ببعض الأقاليم، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس تلقي شكاوي من أحزاب في إقليمي جنوب إثيوبيا وأمهرة من تعرض مراقبيهم لمضايقات وضرب.

وأكدت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في موعدها المحدد، واصفة ذلك بأنه «إنجاز كبير وإيجابي».

وأشارت برتكان مديسكا إلى مواجهتهم لبعض التحديات في نقص بطاقات الاقتراع في عدة مناطق، بينها العاصمة أديس أبابا وإقليمي جنوب إثيوبيا وجامبيلا وبني شنقول جومز.

وطبقا لما أعلنت عنه السلطات الاثيوبية رسميا شارك في الانتخابات 46 حزبا سياسيا، على رأسهم حزب الازدهار الحاكم، كما تم تسجيل حوالي 37.4 مليون إثيوبي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات .

ويتنافس نحو 9327 مرشحا على مقاعد في مجلس النواب والمجالس الإقليمية، وتنافست الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون على 445 مقعدًا في الجولة الأولي التي جرت أمس من إجمالي 547 مقعدا في مجلس النواب الإثيوبي، ومن المقرر أن تجري انتخابات على عدد من المقاعد الأخري في 6 سبتمبر المقبل، فيما لم يعلن رسمي حتي الآن موعد إجراء الانتخابات في إقليم تيجراي .

ويقول الكاتب الصحفي الاثيوبي أنور ابراهيم لـ «المصري اليوم»: أن العملية الانتخابية سارت أمس بصورة جيدة جدا وذلك بالرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى حدوث بعض العقبات والمشاكل في بعض الدوائر الانتخابية .

وأشار إبراهيم إلى ما ذكرته رئيس المجلس الانتخابات الاثيوبي أن بعض المشكلات التي واجهت عملية الاقتراع تمثلت في نفاذ أوراق الاقتراع في بعض اللجان أو حدوث بعض التجاوزات، لافتا إلى أن هذه المشكلات لم تعكر صفو العملية الانتخابية، وعملية التصويت سارت بشكل جيد .

ولفت ابراهيم إلى أن الحكومة الاثيوبية أصدرت قرارا بإعتبار يوم أمس يوم إجازة رسمية في كافة المؤسسات الرسمية في الدولة وذلك حتي تمنح الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، منوها إلى أن السلطات الإثيوبية اتخذت احتياطات أمنية كبيرة حتي تسير العملية الانتخابية بشكل آمن .

وردا على سؤال حول إعلان بعض الأحزاب الكبيرة في المعارضة بمقاطعة الانتخابات، أكد الكاتب الصحفي الاثيوبي أنور ابراهيم أن هذا الأمر قد يشكل تحديا أمام الحكومة الإثيوبية القادمة، موضحا أن بعض الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات هي أحزاب كبيرة وتاريخية مثل جبهة تحرير أورومو .

وفيما يتعلق بالدوائر التي لن تجري فيها عملية التصويت، أوضح أنور ابراهيم الكاتب الصحفي الإثيوبي أنه على رأس هذه المناطق إقليم تيجراي حيث لم يحدد حتي الآن موعدا لإجراء الانتخابات فيه، مشيرا إلى أنه بالنسبة لإقليم الصومال ستجري الانتخابات فيه في شهر سبتمبر المقبل .

وقال إبراهيم: «هناك 27 دائرة انتخابية في اقاليم اوروميا وبني شنقول لن تقام فيها الانتخابات»، مشيرا إلى أن مقاعد هذه المناطق في البرلمان الإثيوبي ستظل شاغرة حتي تجري فيها الانتخابات .

جديد بالذكر أن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صدر بيانًا السبت حذر فيه من العنف المحتمل حول الانتخابات في إثيوبيا .

وكتب دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة «يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض» و«يشجع القادة والمشاركين في الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية».