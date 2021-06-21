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إقبال على شواطئ البحر الأحمر مع أول أيام فصل الصيف

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ البحر الأحمر إقبالا من المصريين والأجانب في أول أيام فصل الصيف بعد نحو أسبوع من سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، حيث توافد المئات من الأهالي على شاطئ النادي الاجتماعي ونادي الرياضات البحرية وعدد من المناطق المفتوحة، وانطلقت عشرات الرحلات البحرية للزر والمحميات الطبيعية لممارسة الغوص وزيارة مناطق الدولفين.

فيما طالب الأهالي بسرعة إعادة فتح الشواطئ العامة المغلقة، وهي شاطي رقم ٤ وشاطئ القيادات وشاطى 9.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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