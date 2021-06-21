شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على شواطئ البحر الأحمر مع أول أيام فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ البحر الأحمر إقبالا من المصريين والأجانب في أول أيام فصل الصيف بعد نحو أسبوع من سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، حيث توافد المئات من الأهالي على شاطئ النادي الاجتماعي ونادي الرياضات البحرية وعدد من المناطق المفتوحة، وانطلقت عشرات الرحلات البحرية للزر والمحميات الطبيعية لممارسة رياضة الغوص وزيارة مناطق الدولفين.

فيما طالب الأهالي بسرعة إعادة فتح الشواطئ العامة المغلقة، وهي شاطي رقم ٤ وشاطئ القيادات وشاطى 9.