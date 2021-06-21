شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من جديته.. محافظ قنا يلتقي شابًا متقدمًا لإحدى الفتيات اليتيمات بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في لفتة إنسانية شابا متقدما للزواج بإحدى فتيات دار الرحمة للأيتام بنجع حمادي، للاطمئنان على حسن أخلاقه ومدى جديته وقدرته علي الحفاظ على الفتاة المتقدم لها، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والسيدة زينب رضوان، مديرة دار الرحمة.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تسعى إلى مساعدة الأيتام وتخفيف أعباء الزواج ومستلزمات تجهيز عش الزوجية عن كاهلهم، بالتعاون مع دار الرحمة للأيتام، ومؤسسة التكافل الاجتماعي التي سوف تتولى رعاية وتجهيز الفتاة بجميع المستلزمات والأجهزة اللازمة للعروسين لتحقيق حياة أسرية كريمة لهما.

واطمأن محافظ قنا على أحوال الدار والفتيات داخل المؤسسة، كما اطمأن من المسئولين علي توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي تحتاج إليها الفتيات، موجهاً بحسن معاملتهن، وتوفير كافة متطلباتهن وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهن.

محافظ قنا يلتقى شاب متقدم لخطبة إحدى اليتميات

كما أشار الداودي إلى أن محافظة قنا لا تدخر جهداً في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الأيتام بالمحافظة، مضيفاً أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي، ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.