شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» و«الآثار»: استفتاء على منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على القطع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مومياء مصرية قديمة، مرشة نحاسية للعطر، وأيقونة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وقرط زفاف الملكة فريدة، وغيرها من القطع الأثرية المتميزة هي تحف شهر يونيو التي يتم عرضها بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية.

يأتي عرض هذه القطع ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف لتسليط الضوء على بعض القطع الموجودة بها من خلال استفتاء الجمهور على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و وفق لوزارة السياحة والأثار، فإن متحف الفن الإسلامي بباب الخلق يعرض «مرشة للعطر» من العصر المملوكي مصنوعة من النحاس المكفت بالذهب والفضة، عليه اسم السلطان المملوكي الناصر حسن الذي تولى حكم مصر مرتين.

أما المتحف القبطي بمصر القديمة:

يعرض المتحف ايقونة من القرن ١٨، تصور دخول العائلة المقدسة إلى إحدى القرى المصرية، رسم عليها صورة السيدة العذراء مريم وهي تمتطي الدابة بينما يسير بجانبها القديس يوسف النجار حاملا الطفل يسوع على كتفية.

كذلك متحف ايمحتب بسقارة يعرض «اوستراكا» من الحجر الجيري، تمثل رسم تخطيطي لجزء من سقف مقبي عليه تقسيمات هندسية بوحدة القياس «مح» أي الذراع. اكتشفت هذه الاوستراكا بحفائر عالم الآثار الفرنسي فيليب لوير في المجموعة الهرمية للملك زوسر عام 1925م. من عصر الأسرة الثالثة الدولة القديمة.

فيما يعرض متحف مطار القاهرة الدولي، مومياء لرجل ويده متقاطعتين على صدره في الوضع الاوزيري، عليها بقايا ضمادات الكتان.

ترجع هذه المومياء إلى عصر الدولة الحديثة وتم العثور عليها بالفيوم، وكانت من بين مقتنيات المتحف المصري قبل نقلها للعرض بمتحف مطار القاهرة الدولي

و في متحف ركن حلوان، يعرض زهريتان من القرن العشرين مصنوعتين من الزجاج الملون مزينتين بمنظر يصور النيل والجمال ساعة الغروب. كانت المزهريتين من مقتنيات الملك فاروق باستراحة الهرم وتم نقلهما إلى متحف ركن فاروق بحلوان.

و يعرض متحف الشرطة بالقلعة، «بلطة»، من الخشب والنصب من البرونز من العصر الفرعوني، على شكل هلال بثلاث شعب للتثبيت، وتمثل أول شكل كامل للبلطه اخترعها المصري القديم للدفاع عن النفس ضد الاعداء والحيوانات المفترسة بالإضافة إلى استخدامها في حياته اليومية لتقطيع الاشجار. عثر عليها بجزيرة ألفنتين بأسوان.

بينما يعرض متحف قصر محمد على بالمنيل «سبحة»، ترجع إلى عصر أسرة محمد على باشا، مصنوعة من الكهرمان وتتكون من ٩٩ حبة ولها شاهدان ومئذنة من الكهرمان تنتهي بدلايه من الفضة يتدلى منها ثلاثة اشكال كروية يعلو كل منها فص من المرجان.

كما أن متحف المركبات الملكية ببولاق، يعرض «سرج أطفال»، كان مخصص للملك فاروق في سنوات عمره الأولى، وهو عبارة عن سرج صغير الحجم مصنوع من الجلد ومغطى بقماش القطيفة الكحلي وله 2 قشاط خلف المسند وكان يوضع على ظهر الحصان الصغير (الشتلاند). ويمتاز هذا السرج بوجود اسم الصانع.

أما متحف جاير آندرسون يعرض دورق مصنوع من الزجاج الملون، ذو غطاء مدبب مزودان بزخارف هندسية ونباتية بألوان المينا والذهب، ويرجع للقرن التاسع عشر.

بينما المتحف القومي بالإسكندرية، يعرض لوحة مصنوعة من حجر الديوريت الأسود، عثر عليها في موقع مدينة هيراكليون الغارقة والتي تم اكتشافها عام ٢٠٠٠م، وتمثل تلك اللوحة المرسوم الذي أصدره الملك «نخب نب اف الأول» أحد ملوك الأسرة الثلاثون لتخصيص عُشر المنتجات القادمة من بلاد اليونان عطايا لمعبدالالهة نيت.

بينما المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، يعرض عملة بطلمية من العصر البطلمي من الفضة، صور على أحد وجهيها وجه القائد المقدوني الاسكندر الأكبر يلبس غطاء رأس أسد، بينما يصور على الوجه الآخر المعبود زيوس جالسا على عرشة ويقف على يده النسر ممسكا بيده اليسرى صولجان.

بينما متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، يعرض «قرط زفاف الملكة فريدة» المصنوع من البلاتين ومرصع بالماس كما يتدلى منه بيوت فصوص بلاتين مختلفة الأشكال والأحجام على هيئة ثريا مرصعة بالماس. وقد ظهرت الملكة فريدة بهذا القرط في حفل زفافها الاسطوري على الملك فاروق عام ١٩٣٨م.

كما أن متحف النوبة بأسوان يعرض تمثال الأمير «حور ام اخت بن الملك شباكا».

ويعتبر هذا الأمير هو الكاهن الأكبر للمعبود آمون في طيبة اثناء حكم والده. وعثر على هذا التمثال في الكرنك ويرجع إلى عصر الأسرة الخامسة والعشرون، ومصنوع من حجر الكوارتزيت، يمثل الامير مرتديا الشنديد أو النقبة القصيرة وهو يقدم القدم اليسرى على اليمنى، وله عمود من الخلف كدعامة وعليه نص كتب بالهيروغليفي.

أما متحف الأقصر يعرض أسورة مجدولة، ترجع للعصر القبطي، مصنوعة من الذهب، ومزخرفة من النهاية برأس ثعبان أكبر من الجزء الدائري المجدول.

كما يعرض متحف التحنيط بالأقصر تمثال «البا» مصنوع من الخشب الملون ويرجع إلى عصر الدولة القديمة، وهو عبارة عن طائر برأس انسان، وكان يرمز إلى روح المتوفي.

بينما متحف آثار بني سويف يعرض «شباك قلة» مصنوع من الفخار، يرجع إلى العصر الفاطمي، وعليه زخرفة مفرغة برسم فيل حوله ثقوب من المعينات وعين الفيل عبارة عن ثقب دائري ويظهر الفيل وكأنه يسير في نشاط، ويعرض متحف آثار الإسماعيلية «رأس أوزيرية» مصنوعة من البرونز، وترجع للعصر البطلمي، فيما يعرض متحف السويس القومي.

جزء من افريز دائري القمة عليه خرطوشين بداخلهما اسم الملك رمسيس الثالث. وهو مصنوع من الحجر الرملي ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

كما يعرض متحف شرم الشيخ، يعرض بورتريه لسيزر باتيان يرجع لعام ١٩٠٥م، ويصور ثلاثة فتيات من الريف الأوروبي. وقد برع الفنان في استخدام الالوان التي تحاكي الطبيعة الخلابة.

أما متحف الغردقة يعرض كرسي ذو ثلاثة أرجل مصنوع من الخشب، ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة، تم العثور عليه بالدير البحري بالأقصر، أما متحف كفر الشيخ

يعرض تمثال للمعبود ايمحوتب، مصنوع من البرونز يرجع إلى عصر الدولة القديمة. وكان ايمحوتب وزيرا ومهندسا معماريا للملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، وهو أول من استخدم الحجر المنحوت في البناء لتشييد الهرم المدرج في منطقة آثار سقارة.