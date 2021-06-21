شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يتابع القافلة الطبية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، القافلة الطبية المجانية بقرية شبرا ملس، التابعة لمركز زفتى، ضمن المبادرات الرئاسية الذي أطلقها الرئيس الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية.

وأضاف أن القوافل في عدة تخصصات طبية، تضم «الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء»، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم تنظيم القافلة الطبية بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي، بمدرسة شبرا ملس الابتدائية النموذجية لمدة يومين وذلك في حضور الدكتورة زينب عميرة مدير إدارة زفتي. وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي على أكثر من 620 حالة بتخصصات مختلفة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر أن مركز زفتي يدخل ضمن مشروع تطوير القرى المصرية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.