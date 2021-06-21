شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة هندسية لمعاينة موقعين مقترحين لإنشاء مركز شباب جديد بزاوية عبدالقادر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة هندسية من حى العامرية أول بالاشتراك مع فرع شباب العامرية، معاينة ميدانية لمسطحين في نطاق منطقة عبدالقادر قبلى التابعة للحى غرب الاسكندرية، الاثنين، للبدء في إجراءات تراخيص إنشاء مركز شباب جديد لخدمة شباب ونشئ القرية والقرى المجاورة بعد اختيار احد الموقعين المناسب للمشروع.

وجاءت المعاينة، بناء على الموافقة على الاقتراح المقدم من النائبان أحمد الشريف والدكتور أحمد خليل خيرالله بشأن إنشاء مركز شباب عبدالقادر قبلي، حيث تم عقد إجتماع ومعاينة على أرض الواقع، بحضور محمود بريك رئيس حى العامرية أول، ومجدي على فتيحة مدير فرع شباب العامرية، والمهندسة أحلام الصاوى بقطاع المنشآت بمديرية الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان السعيد بإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وأشرف عبدالعاطي بإدارة الأملاك بحى العامرية، ويوسف عدلي بجهاز حماية أملاك الدولة بمرغم.

وقال مصدر مسؤول في الحى أنه جرت المعاينة على الموقعين المقترحين، الأول بمنطقة زاوية عبدالقادر قبلى السكة الحديد، والثاني بطريق البتروكيماويات.

بدوره أكد مسؤولو فرع الشباب والرياضة في العامرية، أن الموقع الأول مخصص للملاعب المفتوحة ومسند للإنتاج الحربى، ونتحفظ على تحويل التخصيص إلى مركز شباب لأنهم في حاجة إلى الملاعب المفتوحة، فيما أكد النائب أحمد الشريف على ضرورة إنشاء مركز شباب بالأرض المخصصة لصالح مديرية الشباب والرياضة، حيث أن تخصيص جزء كمركز شباب والباقي ملاعب مفتوحة خاصة وأن المساحة كبيرة تبلغ ٨٠٠٠ م٢.

بدوره وافق محمود بريك رئيس حى العامرية أول، على هذا المقترح حيث الموقع مجاور لعدة مصالح حكومية وبه كافة المرافق، فيما أوصى الحاضرون بصلاحية الموقع الأول لإنشاء مركز شباب وملاعب مفتوحة معاً على أن تتم المتابعة لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة .

لجنة هندسية لمعاينة موقعين لإنشاء مركز شباب جديد بزاوية عبدالقادر قبلي فى الاسكندرية (صور)

لجنة هندسية لمعاينة موقعين لإنشاء مركز شباب جديد بزاوية عبدالقادر قبلي فى الاسكندرية (صور)

لجنة هندسية لمعاينة موقعين لإنشاء مركز شباب جديد بزاوية عبدالقادر قبلي فى الاسكندرية (صور)

لجنة هندسية لمعاينة موقعين لإنشاء مركز شباب جديد بزاوية عبدالقادر قبلي فى الاسكندرية (صور)

لجنة هندسية لمعاينة موقعين لإنشاء مركز شباب جديد بزاوية عبدالقادر قبلي فى الاسكندرية (صور)