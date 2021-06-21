مدبولي: وزارة الثقافة تقوم بدور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على رفع مستوى جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة للقيام بالدور المنوط بها، سعيا لتحقيق خطط الدولة في أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان.

وأشار مدبولي في بيان صحفي اليوم، إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي، ولا سيما لدى الشباب الذي يحمل على عاتقه بناء مستقبل الدولة المصرية، مؤكدا أن للوزارة دور كبير في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والذي يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل مختلف الوزارات.