غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض رباعيات جمال عبدالوهاب بقاعة زياد بكير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء غد الثلاثاء، معرض فن تشكيلي بعنوان:"أصدقاء الشاعر جمال عبدالوهاب رباعيات ولوحات"، وذلك بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا.

ووفقًا لبيان أصدرته دار الأوبرا المصرية اليوم الاثنين، يتضمن المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين الموافق 28 يونيو، مجموعة متنوعة من اللوحات المبتكرة وغير المسبوقة ، مكونة رباعيات متعمقة في صميم اللوحات، إلى جانب بورتريهات لكبار الشخصيات وأعلام الفن والموسيقي مخلدة أعمالهم.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، حيث لم يسبق الفنان جمال عبد الوهاب أحد في هذا المجال بشهادة كبار الفنانين والأساتذة.