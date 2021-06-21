المستشار محمد رفعت رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يتسلم المستشار محمد رفعت، رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار عبده الأودن؛ لبلوغه سن التقاعد 70 عامًا.

وشغل المستشار محمد رفعت رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية خلال الفترة الماضية.

وحدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، طريقة تعيين رؤساء المحاكم، ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.

يذكر أن "رفعت" بدأ حياته بالعمل في النيابة العامة، بداية من نيابات أسيوط ثم نيابة طلخا ثم نيابات الإسماعيلية، ثم العمل كقاضٍ بالمنصورة وبنها ثم شبين الكوم ثم مستشارا بمحكمة جنايات بنها، وحصل أثناء عمله مستشارا بمحكمة بنها على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، بعنوان" التحكيم القانوني الدولي وأثره على منازعات الحدود العربية الإسرائيلية طابا نموذجا"، ثم رئيسا للمكتب الفني للمحاكم الاقتصادية بمحاكم استئناف المنصورة.