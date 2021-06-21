بينهم سيدتان.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص؛ لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بمنطقة الدرب الأحمر.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملكهم"، وعُثر بداخله على الأدوات المستخدمة في التنقيب، وتبين وجود (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر")، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.