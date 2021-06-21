ضبط شخص اشترك مع آخرين في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ اشترك مع اثنين آخرين في تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول وتسليمها لذوي هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة للقانون.

معلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، أفادت قيام (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، حيث يقوم اثنان من المتهمين بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول وتحويلها لحساب بنكي خاص بأحد المتهمين بداخل البلاد، والذي يسحبها ويسلمها لذوي هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أمكن ضبط أحد المتهمين حال عودته من ذات الدولة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.