السجن 3 سنوات لسائق متهم بهتك عرض فتاة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، الاثنين، بمعاقبة المتهم" ايهاب .ا" سائق بالسجن 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة بمصر القديمة.

وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه هتك عرض المجني عليها الطفلة" ش. س" بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة عمرها وكشف عورتها وواقعها جنسيا من قبل حال كونها لم تجاوز الثانية عشر من عمرها علي النحو المبين بالتحقيقات .

وتضمنت قائمة أقول الشهود وأدلة الإثبات بالقضية، حيث شهدت هند احمد ربة منزل بأنه علي أثر خلافات عائلية قامت نجلتها المجني عليها بترك المنزل ثم حضر إليها المتهم وقرر لها أنه علي علم بمكان تواجدها وقاما بإحضارها وفي اليوم التالي تركت المجني عليها المنزل مرة أخرى وعلمت بكونها برفقة المتهم فتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ بالواقعة وحضرت نجلتها وقررت لها قيام المتهم بمواقعتها برضاء منها .

وشهد مجري التحريات في الواقعة بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب الجريمة بأن قام المتهم بمواقعة المجني عليها عدة مرات ولم تتوصل تحرياته لتحديد عددها وكان ذلك برضاء منها .

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن قررت المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بمواقعتها مرتين برضاء منها دون تهديد، كما ثبت بشهادة قيد ميلاد المجني عليها انها مواليد عام 2008 .

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أنه من خلال فحصها تبين أن غشاء البكارة به تمزقات كاملة قديمة، واقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بمواقعة المجني عليها برضاء منها وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم .