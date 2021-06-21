بأسلوب "القطع".. ضبط شخصين بالقاهرة سرقا كابلات كهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية بأسلوب "القطع".

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبلغ مالي – كمية من الكابلات الكهربائية محملة على السيارة المشار إليها) مجهولي المصدر.

بمناقشة المتهمان عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من قطعة أرض فضاء بدائرة القسم والمخصصة لتغذية أعمدة الإنارة بالطريق العام بأسلوب "القطع"، كما أضافا بقيامهما بفصل الأغطية البلاستيكية عن الكابلات الكهربائية والتصرف فيها بالبيع كخردة لعميليهما " سيئ النية "جاري تحديدهما وضبطهما، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع تلك المسروقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.