لتوفير وحدات سكنية للمستشارين.. وزير العدل يلتقي وزير الإسكان ورئيس شركة العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام وزارة الإسكان، والوفد المُرافق له.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن اللقاء تناول توفير أراضي لإقامة محاكم ومقار للشهر العقاري في المدن الجديدة، وطرح وحدات سكنية للسادة المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتم الاتفاق على توفيرها لهم بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم فور التعاقد، وكذلك شقق سكنية للعاملين في مشروع دار مصر، القريب من العاصمة الإدارية، وهي أيضاً جاهزة للتسليم.

كما تم التواصل بين المستشار عمر مروان وزير العدل، والمحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لتلك الوحدات وتقسيطها على ضوء مبادرات البنك المركزي.

وفي ذات السياق التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية، وتناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.