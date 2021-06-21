يشكل خطراً على الصحة العامة.. شرطة التموين تُحبط محاولة ترويج 50 طن أرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك معمل ألبان، بمحافظة البحيرة، بحوزته (6 طن "جبن رومي") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وبها "عفن ظاهري" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن سوهاج (قائد سيارة – مالك مضرب أرز لإنتاج الأرز التمويني، حال سيرهما بالسيارة بنطاق محافظة سوهاج)، بحوزته (50 طن "أرز تمويني" معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لاحتوائه على نسبة كسر عالية ويشكل خطراً على الصحة العامة، قُدرت بــ 400000 جنيهاً) تمهيداً لتوزيعه على المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.