شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري بالهرم ( صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء محافظة الجيزة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى متابعة شركات النظافة العاملة بالمحافظة .

وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم من رفع 350 طن مخلفات من خلال 29 نقلة بسيارات النظافة على مدار ثلاثة أيام متتالية من مناطق منشأة البكاري وكفر غطاطي، حيث شملت الأعمال رفع المخلفات من المناطق اسفل الطريق الدائري نطاق غطاطي بجوار وحدة المرور ورفع كافة التراكمات بشارع الترعة بكفر غطاطي وكذلك أعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع الكوثر باللبيني فيصل .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.