شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الفرق الطبية المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ ضمن برنامج الزيارات المنزلية، بتطعيم المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين على الحركة بلقاح كورونا في منازلهم، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، حيث يتم التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وسط اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم بالمنازل.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.