شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية فصل الصيف جغرافيا.. الهيئات الصحية بالمنيا ترفع استعدادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء فصل الصيف جغرافيًا اليوم الاثنين، والذي ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، حتى 22 سبتمبر.

وتتجاوز درجة الحرارة الاثنين، بمحافظة المنيا الـ 39 درجة.

ورفعت الهيئات الصحية بالمنيا، من استعداداتها، تحسبا لارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يعتبر فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.