شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأقباط يبدأون الصوم الخمسيني لمدة 21 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الأقباط اليوم الاثنين، صوم يستمر لمدة ٢١ يوما، ويسمي صوم الرسل الذي يحل بعد الاحتفال بـ«أحد العنصرة»، وهو عيد حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح، وفقًا للعقيدة المسيحية، وهو اليوم الخمسين بعد القيامة .

وتعتبر المراجع القبطية صوم الرسل أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح بقوله، «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الرسل الأوائل في المسيحية، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية في كل العالم.

ورفع الأقباط صلواتهم خلال أول يوم صوم ان يرفع الله البلاء والوباء عن مصر

من جهته، أوضح القس يوساب عزت، استاذ القانون الكنسي بالكلية الاكليريكية والمعاهد الدينية، إن ثانى يوم بعد أحد العنصرة هو صوم الرسل، لأن التلاميذ صاموا حتى يبدأوا الكرازة والتبشير في جميع أنحاء العالم«، مؤكدًا أن نهاية صوم الرسل تحل يوم 12 يوليو.

وإن هذا الصوم يطلق عليه الصوم الخمسيني لكونه يبدأ بعد عيد القيامة بـ50 يومًا وينتهي بيوم عيد الرسل .

وأضاف «عزت»، صوم الرسل يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات التي فيها روح ومشتقاتها من جبن وألبان، مشيرًا إلى أن صوم الرسل من الأصوام المقدسة لدى الأقباط والتي تحمل معاني روحية غاية في الأهمية بالنسبة للكنيسة، فهو صوم ثابت منذ العصر الرسولي، وأهميته الروحية تكمن في أنه كان أول صوم للرسل، فضلاً عن أنه تم فيه أول عمل للكرازة والتبشير.

وكانت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في محافظات مصر، اقامت قداس عيد العنصرة أو عيد حلول «الروح القدس» أو كما يطلق عليه عيد تأسيس الكنيسة.