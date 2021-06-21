خليجي مزيف ودهاء شاب.. ماذا حدث لحماة تامر حسني في مول مصر بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مساء الخميس الماضي، قصدت والدة زوجة الفنان تامر حسني مول شهير بمدينة السادس من أكتوبر للتسوق. لم تدر السيدة المغربية أنها ستكون على موعد مع أمسية غريبة الأطوار انتهت بها داخل أروقة قسم الشرطة.

في أثناء تجولها بأرجاء "مول مصر" تعرفت والدة المطربة بسمة بوسيل على شاب زعم أنه رجل أعمال إماراتي، فطلب منها مرافقتها خلال جولة التسوق.

تبادل الاثنان الحديث حتى اقترح الشاب الخليجي "المزيف" عليها "أنا هوديكي أماكن أفضل مين دي وأرخص" لتستأذنه حماة تامر حسني في دخول دورة المياه تاركة حقيبتها ومتعلقاتها الشخصية بحوزته.

مع عودتها، فوجئت السيدة باختفاء الشاب غريب الأطوار قبل أن تكتشف سرقة مبلغ مالي ومصوغاتها الذهبية التي كانت داخل الحقيبة.

لم تتردد والدة زوجة الفناة تامر حسني في اللجوء إلى رجال الشرطة. توجهت إلى قسم أول أكتوبر وحررت محضرا بالواقعة، وأدلت بأوصاف الشاب والمسروقات.

فريق بحث ترأسه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وبمشاركة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، عكف على تتبع خط سير هروب المتهم بعد تحديد هويته بفضل كاميرات المراقبة بالمول الشهير.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 30 سنة "مصري الجنسية، وأنه تظاهر بكونه خليجي بترديد بعض الجمل المتداولة بدول الخليج، وأرشد عن المسروقات وتم إعادتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.