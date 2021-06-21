أمن المنافذ: ضبط 20 قضية سلاح ومخدرات.. وتنفيذ 122 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 2 قضية تهريب، أبرزها (بضائع أجنبية الصنع ومُكملات غذائية)، وضبط 1 قضية تهريب النقد، و20 قضية سلاح ومخدرات، و1581 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 3 جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 122 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.