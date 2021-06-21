ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الذهب الخام في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة محملة بكمية من الذهب الخام.

الواقعة بدأت أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان من ضبط سيارة محمل عليها 150 جوال من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالى 8 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 850 جراما.

وبمواجهة قائدها أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب بمعرفته منها بقصد التربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.