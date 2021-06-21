الأمن الاقتصادي: ضبط 2940 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2940 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 1410 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.