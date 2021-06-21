ضبط 675 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 675 عبوة أدوية فيتامينات ومكملات غذائية، وبعضها مجهولة المصدر والأخرى مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة عنها.

كانت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (مدير إحدى الصيدليات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بالإتجار في الأدوية المُستوردة وغير المُسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة عنها، متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مقراً للترويج لنشاطه المُؤثم في بيع الأدوية لعُملائه بنطاق محافظة الإسكندرية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة تم استهدافه بمقر الصيدلية المشار إليها ، وأمكن ضبطه وبحوزته (675 عبوة فيتامينات ومكملات غذائية وأدوية بعضها مجهولة المصدر والأخرى مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة عنها).

وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.