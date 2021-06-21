الداخلية: سقوط عصابة اكتشاف الأماكن الأثرية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر إجرامية لقيامهم بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف أماكن أثرية بالقاهرة .

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان تمكنت من ضبط (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" وضبط بحوزتهم على (أمبول يحوى مادة حمراء - كرة حديد تحوى مادة بيضاء" - قطعة حديدية - 4 هواتف محمولة خاصين بالمتهمين تحوى فيديوهات لأماكن أثرية ، وكذا فيديوهات لقطع أثرية).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.