ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامي، قام بغسل قرابة 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال ( شخص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنيا)، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (32 مليون جنيه) تقريباً، جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.