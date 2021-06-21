الجيزة: رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائرى بمنطقتي (غطاطي - الكوثر) في حي الهرم، وذلك من خلال 29 نقلة بسيارات النظافة على مدار 3 أيام متتالية.

وأضاف راشد في بيان اليوم الاثنين، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة، والمتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة لتكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى متابعة شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأوضح أن الأعمال شملت رفع المخلفات من المناطق أسفل الطريق الدائري نطاق غطاطي بجوار وحدة المرور ورفع كافة التراكمات بشارع الترعة بكفر غطاطي، وكذلك أعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع الكوثر باللبيني فيصل.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.