عيد الأضحى 2021.. وزير الأوقاف: 6 أماكن لا يقام فيها صلاة العيد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وأضاف جمعة، :"مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات".

وشدد وزير الأوقاف، على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.