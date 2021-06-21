See the Impact .. أول دراسة علمية متخصصة لعلاج العيون بقطرات خالية من المواد الحافظة في الشرق الاوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - ٨ علماء يشتركون في أكبر دراسة على أمراض سطح العين في مصر والشرق الاوسط

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أطلقت اليوم أول دراسة علمية متخصصة لعلاج العيون في الش​رق الأوسط، يشارك في الدراسة مرضى مصريين وتستهدف إظهار الفارق الجوهري على عين المريض بين استخدام القطرات خالية المواد الحافظة والقطرات العادية.

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية إن الدراسة تهدف للتوعية بأمراض سطح العين والجيل الجديد من القطرات الخالية من المواد الحافظة. ويشارك في الدراسة ٨ استشاريين متخصصين في أمراض العيون يمثلون ٨ جامعات مصرية .

وأضاف عباس أن الدراسة تهدف أيضاً لنشر الثقافة الخاصة باستخدام الجيل الجديد من القطرات الخالية من المواد الحافظة ومنها القطرات الاحادية الجرعة. والتوعية بامراض سطح العين وعلاقتها المباشرة باستخدام المواد الحافظة التي تنعكس سلباً على المريض وتتسبب في تلف أغشية سطح العين وحدوث التهاب وجفاف العين على المدى البعيد والتعليم الطبي المستمر الخاص باستخدام أحدث التقنيات العلمية لتشخيص وعلاج أمراض سطح العين.

وتم تشكيل مجلس استشاري علمي للدراسة من أساتذة أمراض سطح العين، يتكون من ثمانية من كبار العلماء في مجال طب وجراحة العيون في مصر وشمال افريقيا يحملون على عاتقهم اتمام الابحاث والدراسات العلمية التخصصية الخاصة بأمراض سطح العين ووتولي مسئولية نشر الوعي والعلم الخاص بتشخيص وعلاج هذه الامراض في المجتمعات الطبية وهم الأستاذة الدكتورة سهام لزرق، أستاذ طب وجراحة والعيون وخبير امراض سطح العين بالجزائر والأستاذ الدكتور احمد مصطفى عبد الرحمن، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور حاتم عمار ، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة سوهاج والأستاذ الدكتور محمد شفيق، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة الاسكندرية والأستاذ الدكتور محمد حسني ، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور مدحت شوقي ، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور تامر الرجال أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة عين شمس.

وأعلن المجلس خلال المؤتمر أن أهم أهداف أول دراسة علمية متخصصة في الشرق الأوسط يشارك فيها مرضى مصريون إظهار الفارق الجوهري على عين المريض بين استخدام القطرات خالية المواد الحافظة والقطرات العادية. ونشر هذا البحث في إحدى المجلات العلمية الكبرى.

كما يتيح الفرصة لشباب الأطباء للمساهمة وتحقيق مفهوم التعليم الطبي المستمر من خلال تصميم ورش عمل متخصصة للسادة الأطباء للتدريب على أحدث التقنيات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض سطح العين. وعمل مؤتمرات ومحاضرات على مستوى الجمهورية يحاضر فيها كبرى العلماء في هذا المجال.