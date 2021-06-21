شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ورياضة الشرقية تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لأندية التطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، بتنظيم ندوه تثقيفية في الفترة من 20 إلى 22 يونيه الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز شباب الشوبكي بأبوكبير عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين وذلك على مدار 3 أيام .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الندوة هو إكساب أعضاء أندية التطوع مهارة الإسعافات الأولية، والتي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، لافتاً إلى أن الإسعافات الأولية هي الرعاية الأولية المبدئية التي تُقدم للإنسان المصاب بمرض، أو الذي تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته حتى وصول الطبيب، أو نقله لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

