شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تُعلن نشر 78 بحثا جديدا لأعضائها على منصة «سكوبس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية، نشر 78 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اليوم الإثنين، ضمن منصة «سكوبس ‏Scopus»‏ العالمية، وهنأت إدارة الجامعة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنية لهم مزيدًا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

وأظهرت نتائج هذا الأسبوع النشر الدولي كان جيدًا (78 بحث)، لهم معامل هيرش 109، في مجال العلوم الأساسية (34.8%) تفاصيلها كالتالي: علوم المواد (8.9%)، الكيمياء (7.4%)، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (6.7%)، علوم البيئة (5.9%)، الفيزياء والفلك (5.9%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (17.8%)، ثم الهندسة (13.3%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (5.2%)، والصيدلانيات وعلوم السموم (4.4%)، والعلوم الاجتماعية (4.4%).

وبتحليل الأبحاث المنشورة، وجد أن هناك تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر كانت المملكة العربية السعودية (21 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (12 بحث)، فالمملكة المتحدة (10 أبحاث)، فاليابان (7 أبحاث)، فكندا (6 أبحاث)، والصين (6 أبحاث)، والهند (6 أبحاث)، وألمانيا (5 أبحاث)، إيطاليا (5 أبحاث)، وغيهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع جامعة القاهرة، ثم جامعة طنطا، فجامعة الزقازيق، فجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، فجامعة الأزهر، فجامعة طيبة بالسعودية، فجامعة فاروس، فجامعة الملك سعود بالسعودية، فجامعة عين شمس، فالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات.