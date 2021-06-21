شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة المنوفية: 5468 فدان تعديات على الأرض الزراعية منذ ثورة يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة بالمنوفية، عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، منذ ثورة يناير 2011 وحتى الأمس، إذ بلغت 179441 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار محمد بركات التركاوي، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، إلى أن إجمالي حالات التعديات على الأرض الزراعية عن الفترة 25 / 1 /2011 حتى 20 / 6 / 2021 وكان إجمالي الحالات 179441 حالة بمساحة 5468 فدان17قيراط و8 سهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن ما تم إزالته من حالات التعدي على الأراضي الزراعية 14350 حالة بمساحة 903 فدان و8 قيراط و13 سهم، وما لم يتم إزالته على الأرض الزراعية 165091 حالة بمساحة 4565 فدان و8 قيراط و19 سهم، مشددًا على ضرورة رصد أي مخالفة تعدي على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم، لأي حالة والمتابعة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية، حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.